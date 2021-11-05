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Решение о выплате Россией 50 млрд долларов по делу ЮКОС отменили

Майк Габриелян
22 минуты назад

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о выплате Россией 50 млрд долларов по делу ЮКОС отменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новому решению суда, дело ЮКОСа должно быть пересмотрено.

Налоговые органы РФ в 2003 году обвинили нефтяную компанию ЮКОС в создании схемы уклонения от уплаты налогов с использованием подставных юридических лиц, зарегистрированных в оффшорах.

Испания решила выступить на стороне России в деле ЮКОСа

В итоге был наложен арест на обыкновенные акции ОАО НК ЮКОС, находящиеся во владении двух иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре и острове Мен, – Hulley Enterprises Ltd. и Yukos Universal Ltd. По данным Генпрокуратуры, эти компании являлись дочерними структурами компании Group Menatep Ltd., зарегистрированной на Гибралтаре, причем 59,5% акций этой компании принадлежали Михаилу Ходорковскому.

Экс-акционеры ЮКОСа заявили, что Россия, экспроприировав имущество, нарушила их права как иностранных инвесторов.

18 июля 2014 года Третейский суд в Гааге частично удовлетворил требования экс-акционеров ЮКОСа к России, присудив им 50 миллиардов долларов вместо затребованных 114 миллиардов.

В мире,Михаил Ходорковский,Федеральная налоговая служба,
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