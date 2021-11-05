Билл Гейтс предсказал появление новой пандемии

Основатель компании Misrosoft Билл Гейтс заявил, что в мире может разразиться эпидемия оспы, которая гораздо страшнее коронавируса – и мир к ней не готов.

Гейтс в интервью британской общественной организации Policy Exchange заявил, что мир может столкнуться с угрозой, которая страшнее пандемии коронавируса. По словам предпринимателя, речь идет о террористических атаках с применением биологического оружия, передает «Пятый канал».

По его мнению, за создание «биологического оружия» уже взялись террористы. 66-летний бизнесмен считает, что пандемия коронавируса – прелюдия перед реальной опасностью. Он уверен, что заражать людей новой опасной инфекцией начнут в местах массового скопления. Например, в аэропортах.

Американский предприниматель считает, что мир может накрыть эпидемия оспы, победить которую будет почти невозможно: смертей может быть слишком много.

Он подчеркнул, что необходимо учредить специальную рабочую группу при Всемирной организации здравоохранения, которая внимательно изучит потенциальную угрозу.

«Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемии, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год. Она будет заниматься наблюдением и проводить «бактериологические учения», как я их называю», – уточнил Билл Гейтс.