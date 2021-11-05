«Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией», – передает РИА «Новости» слова пользователя с ником Кремък.



«Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться», – считает Петър.



«Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции», – подчеркнул Костова.



«Православные страны не выживут, если не будут стремиться к союзу с Россией», – выразил мнение 6969.



«Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв – вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии!» – подытожили читатели.