Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибете

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в пятницу в Тибетском автономном районе Китая, близ границы с Непалом, сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

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Эпицентр подземных толчков находился в 160 км к юго-западу от города Шигацзе (население свыше 700 тыс. человек). Глубина залегания очага не приводится, передает ТАСС.

Данных о пострадавших и материальном ущербе к этому часу не поступало.