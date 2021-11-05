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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибете

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в пятницу в Тибетском автономном районе Китая, близ границы с Непалом, сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эпицентр подземных толчков находился в 160 км к юго-западу от города Шигацзе (население свыше 700 тыс. человек). Глубина залегания очага не приводится, передает ТАСС.

Данных о пострадавших и материальном ущербе к этому часу не поступало.

Напомним, в 2018 году Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,7 в Тибетском автономном районе Китая.

В мире,Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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