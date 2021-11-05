Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибете

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в пятницу в Тибетском автономном районе Китая, близ границы с Непалом, сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.
Эпицентр подземных толчков находился в 160 км к юго-западу от города Шигацзе (население свыше 700 тыс. человек). Глубина залегания очага не приводится, передает ТАСС.
Данных о пострадавших и материальном ущербе к этому часу не поступало.
Напомним, в 2018 году Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,7 в Тибетском автономном районе Китая.