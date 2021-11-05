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Украинцам предрекли жизнь за чертой бедности

Lenta.ru
35 минут назад

Реальный размер минимальной заработной платы и пенсий украинцев в 2022 году сократится. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

Украинцам предрекли жизнь за чертой бедности
Фото: Valentyn Ogirenko / ReutersValentyn Ogirenko / Reuters

Согласно материалу портала, минимальная пенсия в стране до июля следующего года останется на уровне 1934 гривны, затем увеличится до 2027 гривен, а в декабре того же года — до 2093 гривен. В то же время, согласно подсчетам Министерства социальной политики, украинскому пенсионеру для удовлетворения основных потребностей необходимы 3692 гривны. Таким образом, большая часть украинских пенсионеров обречена жить за чертой бедности в 2022 году, предрекло издание. Также отмечается, что минимальную заработную плату собираются повысить всего на три процента до 6700 гривен. При этом ожидается, что инфляция в стране превысит отметку в пять процентов.

Уже деликатес: Борщ на Украине подорожал вдвое

Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает «в минус» и наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет. Эксперт призвал пенсионеров готовиться к худшему. По его словам, экономика Украины «хронически убыточна». «Мы балансируем постоянно за счет займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чем бюджет? На пенсиях», — сказал он.

В мире,Андрей Ермолаев,
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