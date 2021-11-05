Украинцам предрекли жизнь за чертой бедности

Согласно материалу портала, минимальная пенсия в стране до июля следующего года останется на уровне 1934 гривны, затем увеличится до 2027 гривен, а в декабре того же года — до 2093 гривен. В то же время, согласно подсчетам Министерства социальной политики, украинскому пенсионеру для удовлетворения основных потребностей необходимы 3692 гривны. Таким образом, большая часть украинских пенсионеров обречена жить за чертой бедности в 2022 году, предрекло издание. Также отмечается, что минимальную заработную плату собираются повысить всего на три процента до 6700 гривен. При этом ожидается, что инфляция в стране превысит отметку в пять процентов.