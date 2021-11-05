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На Украине остановили большинство энергоблоков ТЭС

News.ruиещё 2
1 час назад

Более половины из 88 энергоблоков на тепловых электростанциях Украины по состоянию на 4 ноября не работало. Причиной стали не поломки, а отсутствие топлива, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».

На Украине остановили большинство энергоблоков ТЭС
Фото: News.ruNews.ru

На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют, — подчеркнул Крулько.

Он уточнил, что 3 ноября государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области, прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля.

Это серьёзная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах? — задался вопросом депутат.

Крулько отметил, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в подобных ситуациях начинают действовать.

Киев обвинил Москву в блокировке поставок угля из Казахстана

Ранее стало известно, что Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с Россией и Белоруссией. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович. Он добавил, что Киеву ничего не остаётся как «клянчить энергоресурсы» и при этом удивляться, почему никто ничего не даёт.

В мире,Вадим Рабинович,Верховная Рада,
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