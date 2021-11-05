На Украине остановили большинство энергоблоков ТЭС

Более половины из 88 энергоблоков на тепловых электростанциях Украины по состоянию на 4 ноября не работало. Причиной стали не поломки, а отсутствие топлива, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».
На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют, — подчеркнул Крулько.
Он уточнил, что 3 ноября государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области, прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля.
Это серьёзная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах? — задался вопросом депутат.
Крулько отметил, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в подобных ситуациях начинают действовать.
Ранее стало известно, что Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с Россией и Белоруссией. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович. Он добавил, что Киеву ничего не остаётся как «клянчить энергоресурсы» и при этом удивляться, почему никто ничего не даёт.