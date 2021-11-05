На Украине остановили большинство энергоблоков ТЭС

Более половины из 88 энергоблоков на тепловых электростанциях Украины по состоянию на 4 ноября не работало. Причиной стали не поломки, а отсутствие топлива, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».

На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют, — подчеркнул Крулько.

Это серьёзная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах? — задался вопросом депутат.

Ранее стало известно, что Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с Россией и Белоруссией. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович. Он добавил, что Киеву ничего не остаётся как «клянчить энергоресурсы» и при этом удивляться, почему никто ничего не даёт.