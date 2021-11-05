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Госдеп не смог найти подаренную Помпео бутылку японского виски

News.ruиещё 1
21 минуту назад

Госдепартамент США провёл расследование и не смог обнаружить на складе ведомства бутылку японского 30-летнего виски. Алкоголь стоимостью $5,8 тысячи правительство Японии в 2019 году подарило бывшему госсекретарю Майку Помпео, который он как чиновник не мог принять, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального инспектора Госдепа.

Госдеп потерял подаренную Помпео бутылку виски за $5,8 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство отмечает, что проверка склада выявила пропажу ещё большого количества подарков. Так, не нашлась памятная золотая монета в 22 карата и другие сувениры, подготовленные к саммиту лидеров стран «Большой семёрки» (G7) в 2020 году, который не состоялся.

Доступ к складу имело большое число людей, многие уволились после прихода в Белый дом Джо Байдена. Аппарат генерального инспектора Госдепа пытался выяснить что-либо у уволенных сотрудников, но «не смог добиться сотрудничества с их стороны».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп в 2018 году получил от российского президента Владимира Путина 12 серебряных монет, посвящённых чемпионату мира по футболу. Стоимость монет оценивается в $1,5 тысячи. Тогдашний президент Трамп принял этот подарок, так как отказ привёл бы «к неловкой ситуации для дарителя и американских властей».

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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