Госдеп потерял подаренную Помпео бутылку виски за $5,8 тысяч

Госдепартамент США провёл расследование и не смог обнаружить на складе ведомства бутылку японского 30-летнего виски. Алкоголь стоимостью $5,8 тысячи правительство Японии в 2019 году подарило бывшему госсекретарю Майку Помпео, который он как чиновник не мог принять, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального инспектора Госдепа.

Агентство отмечает, что проверка склада выявила пропажу ещё большого количества подарков. Так, не нашлась памятная золотая монета в 22 карата и другие сувениры, подготовленные к саммиту лидеров стран «Большой семёрки» (G7) в 2020 году, который не состоялся.

Доступ к складу имело большое число людей, многие уволились после прихода в Белый дом Джо Байдена. Аппарат генерального инспектора Госдепа пытался выяснить что-либо у уволенных сотрудников, но «не смог добиться сотрудничества с их стороны».