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Аваков объяснил свою отставку

Lenta.ru
51 минуту назад

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил свою отставку. Об этом он рассказал телеканалу «Украина 24».

Аваков объяснил отставку с поста главы МВД Украины
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что не хочет участвовать в вещах, с которыми не согласен.

«Я умею говорить "нет", и это не всем нравится», — сказал экс-министр.

Также Аваков рассказал, что не боялся говорить президенту, что точка зрения главы государства по тем или иным вопросом являлась «полной ерундой».

В середине октября Аваков призвал украинские власти рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса.

«Тезис "вернуть исключительно дипломатическим путем", господа генералы, оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — говорил политик.

В Госдуме России заявление экс-министра назвали «сплошным безумием» и пообещали фатальные последствия любому, кто попробует осуществить этот замысел.

Аваков был министром внутренних дел с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что глава МВД находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
В мире,Украина,Владимир Зеленский,Павел Шеремет,Арсен Аваков,МВД,
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