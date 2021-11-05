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Президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал героем мемов

Газета.ру
50 минут назад

Президент Бразилии Жаир Болсонару ошибся в названии Пизанской башни, расположенной в Италии. Он назвал достопримечательность города Пизы "башней из пиццы" в ходе церемонии запуска технологии 5G. Об этом сообщает портал Estado de Minas.

"Башня из пиццы": президент Бразилии рассказал об Италии
Фото: ReutersReuters

"Я путешествую по Бразилии, по всему миру. Недавно я был в Италии я посетил башню из пиццы", — сказал Болсонару.

По словам политика, к нему подошел ребенок и спросил, горят ли в настоящее время леса Амазонки. Глава государства ответил ему, что "Калифорния горит больше, чем Бразилия, но никто ничего не говорит".

Оговорка Болсонару привела к появлению мемов в соцсетях. Пользователи Twitter изображают Болсонару веселящимся, стоящим у Пизанской башни из разных видов пиццы или поедающим ее.

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