"Башня из пиццы": президент Бразилии рассказал об Италии

Президент Бразилии Жаир Болсонару ошибся в названии Пизанской башни, расположенной в Италии. Он назвал достопримечательность города Пизы "башней из пиццы" в ходе церемонии запуска технологии 5G. Об этом сообщает портал Estado de Minas.
"Я путешествую по Бразилии, по всему миру. Недавно я был в Италии я посетил башню из пиццы", — сказал Болсонару.
По словам политика, к нему подошел ребенок и спросил, горят ли в настоящее время леса Амазонки. Глава государства ответил ему, что "Калифорния горит больше, чем Бразилия, но никто ничего не говорит".
Оговорка Болсонару привела к появлению мемов в соцсетях. Пользователи Twitter изображают Болсонару веселящимся, стоящим у Пизанской башни из разных видов пиццы или поедающим ее.