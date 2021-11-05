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В Киеве осудили переименование улиц

Елена Прошина
12 минут назад

Александр Попов, депутат Киевского городского совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), выразил недовольство переименованием улиц города, происходящим в рамках декоммунизации. Об этом говорится в публикации на сайте фракции.

В Киеве осудили переименование улиц
Фото: ReutersReuters

По его словам, мнения горожан при принятии этого решения не учитывались. Попов отметил, что в лучшем случае около 400 жителей Киева участвовали в обсуждениях по вопросу переименования улиц города, когда как живут в нем около трех миллионов человек.

Политик сообщил, что сейчас власти Киева готовятся переименовать улицу Маршала Тимошенко и проспект Героев Сталинграда. Он считает, что переименование улиц ставит под сомнение память о победе в Великой Отечественной войне. Попов уверен, что перед людьми, которые выиграли Сталинградскую битву и обеспечили перелом в борьбе с фашизмом, невозможно не склонить голову. Их подвиг, по его словам, должен на века остаться в людской памяти.

Ранее депутаты ОПЗЖ заявили, что власти Украины уничтожили историческую память жителей страны. Так они прокомментировали демонтаж советской звезды на военном мемориале Марсово поле во Львове.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации. В его рамках предусмотрен запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима и открытие архивов специальных служб.

В мире,Александр Попов,
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