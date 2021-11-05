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Львовский депутат на заседании нарисовал портрет Путина

Газета.Ruиещё 1
15 минут назад

Во время сессионного заседания депутат Львовского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Грынив занимался изобразительным искусством. В результате он создал рисунок. Соответствующее видео выложил "24 канал".

Украинский депутат нарисовал Путина на заседании горсовета
Фото: TwitterTwitter

Так, политик нарисовал портрет президента России Владимира Путина. В ролике показано, что Грынив на белом листе бумаги сначала обводит ручкой контур портрета с телефона, после чего импровизирует и добавляет детали от себя.

Украинские журналисты выразили возмущение, что политик изображал лидера страны, к которой у Киева есть претензии, непосредственно в ходе заседания горсовета.

В мире,Владимир Путин,
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