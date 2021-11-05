Украинский депутат нарисовал Путина на заседании горсовета

Во время сессионного заседания депутат Львовского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Грынив занимался изобразительным искусством. В результате он создал рисунок. Соответствующее видео выложил "24 канал".

Фото: Twitter Twitter

Так, политик нарисовал портрет президента России Владимира Путина. В ролике показано, что Грынив на белом листе бумаги сначала обводит ручкой контур портрета с телефона, после чего импровизирует и добавляет детали от себя.