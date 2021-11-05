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На Украине осудили переименование улиц Киева

Lenta.ru
20 минут назад

Депутат Киевсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Попов осудил переименование улиц Киева, которое происходит в рамках декоммунизации. Его слова приводятся на сайте фракции.

На Украине осудили переименование улиц Киева
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что данные решения были приняты без учета мнения горожан. Политик уточнил, что в обсуждениях по данному вопросу в лучшем случае принимали участие 400 жителей Киева, что не является показателем для трехмиллионного города.

Депутат добавил, что в настоящее время к переименованию готовятся улица Маршала Тимошенко и проспект Героев Сталинграда. По мнению Попова, переименование улиц ставит под сомнение память о победе в Великой Отечественной войне.

«Скажите, как можно не склонить низко голову перед теми людьми, которые выиграли Сталинградскую битву и практически обеспечили перелом в борьбе с фашизмом?! Их подвиг — это ключевое сражение во всей Второй мировой войне, которое на все века должно остаться в нашей памяти», — заявил он.

Ранее депутаты ОПЗЖ обвинили власти страны в насильственном уничтожении исторической памяти украинского народа. Таким образом представители оппозиции прокомментировали демонтаж советской звезды на военном мемориале Марсово поле во Львове.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима и открытие архивов спецслужб.
В мире,Александр Попов,
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