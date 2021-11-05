На Украине осудили переименование улиц Киева

«Скажите, как можно не склонить низко голову перед теми людьми, которые выиграли Сталинградскую битву и практически обеспечили перелом в борьбе с фашизмом?! Их подвиг — это ключевое сражение во всей Второй мировой войне, которое на все века должно остаться в нашей памяти», — заявил он.