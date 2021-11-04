В Белоруссии заявили о признании Крыма российским

Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного Совета является признанием его территорией России, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

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«Вне всякого сомнения», – ответил Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на вопрос, означает ли заявление Лукашенко признание Крыма российским.

По его словам, Минск давно считает Крым российской территорией, просто это не было «формализовано для российского медийного пространства».

В четверг Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

Также глава Белоруссии пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был.