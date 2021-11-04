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Новый украинский министр решила вернуть Донбасс с помощью «мягкой силы»

News.ru
35 минут назад

Новый украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что намерена начать работу по возвращению Донбасса с помощью «мягкой силы». По её словам, этот процесс займёт гораздо меньше времени, чем 25 лет, сообщает Korrespondent.net.

Новый украинский министр будет возвращать Донбасс с помощью «мягкой силы»
Фото: ТАССТАСС

Для этого нужно «мягкая сила». Нам нужно делать всё, чтобы люди чувствовали, что они нужны нашему государству, что, несмотря на то, из Львова, Краматорска, Донецка или Луганска — все мы украинцы, мы имеем своё государство, за которое нужно бороться и держаться. Я надеюсь, что «мягкая сила» сработает для реинтеграции, — заявила Верещук.

Говоря о сроках процесса реинтеграции, она отметила, что всё зависит от того, как будет проходить работа. Если получится «достучатся» до людей, если на Украине для них будут созданы привлекательные условия, то этот процесс может занять намного меньше времени, чем 25 лет.

Верещук также завила о планах посетить Донбасс на следующей неделе.

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На должности министра по вопросам реинтеграции она заменила Алексея Резникова, которого сегодня назначили министром обороны.

Ранее он назвал одним из приоритетов своей работы создание сильной армии. Кроме того, Резников считает, что Украина должна расширять стратегическое сотрудничество с НАТО и США.

В мире,Алексей Резников,НАТО,
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