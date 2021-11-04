В США арестовали российского политолога

В США арестовали политолога Игоря Данченко, источника британской разведки и одного из авторов «черной легенды» о вмешательстве России в американские выборы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Данченко арестовали в рамках расследования спецпрокурора Джона Дарема. Подробности пока неизвестны, сообщает The New York Times cо ссылкой на собственные источники.

Официальный представитель Дарема не прокомментировал эту информацию.

Данченко был источником бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который подготовил «досье» о связях Трампа с Россией. Из-за данного «досье» началось расследование так называемого «вмешательства России в президентские выборы США».

Возглавлявший расследование спецпрокурор Роберт Мюллер в итоге не нашел доказательств сговора Трампа с Кремлем.

Сам Трамп неоднократно отрицал связи с Россией и называл обвинения в свой адрес «охотой на ведьм».

Данченко был источником самого нашумевшего обвинения «досье» — будто у российских спецслужб есть запись, как на Трампа мочатся российские проститутки.

Позже Данченко сообщил ФБР, что не знает и не помнит сведений, которые Стил приписывал ему. Он сказал, что Стил превратно истолковал его источники и ошибочно заявил, что у них был прямой доступ к информации.