Билл Гейтс призвал готовиться к биологическим атакам по всему миру

Билл Гейтс предупредил правительства всех стран мира о необходимости готовиться к грядущим биотерактам и искусственным пандемиям. Об этом Гейтс сказал в интервью Policy Exchange.

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По его словам, государствам потребуется вложить миллиарды долларов в новые исследования и разработки, а также поддерживать «бактериологические учения».

Основатель Microsoft предположил, что недостаточный контроль над лабораториями и разногласия держав могут привести к биотерроризму. Например, злоумышленники могут атаковать аэропорты при помощи вируса оспы, и вызвать целые эпидемии. Гейтс предупредил, что подобные эпидемии будут намного опаснее, чем естественные.

«Я надеюсь, что через пять лет я смогу написать книгу под названием« Мы готовы к следующей пандемии», но для этого потребуются десятки миллиардов долларов, вложенных в исследования и разработки. США и Великобритания будут частью этого», - сказал Гейтс.

По его мнению, странам необходимо подготовиться к возможным нападениям биотеррористов. Рабочей группе по вопросам пандемий при ВОЗ, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год.

«Она будет вести наблюдения и проводить “бактериологические учения“, как я их называю», — заявил основатель Microsoft.