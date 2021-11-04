Рассчитайтесь с туристами. Почему российское судно арестовали в Дании

Задержание российского судна «Академик Иоффе» в датском порту Скаген связано с иском канадской туристической компании. По предварительной информации, местные власти изъяли судовые документы, задержав борт в ходе бункеровки. На судне находятся 60 человек из геологической экспедиции, в числе которых ученые и экипаж. В РАН «Газете.Ru» рассказали, что задержание произошло из-за прошлой практики использования научных судов для туристических путешествий.

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В Дании задержано российское судно «Академик Иоффе». В пресс-релизе на сайте посольства РФ говорится, что инцидент произошел еще 1 ноября. В тот момент судно находилось на рейде порта Скаген для бункеровки. Сейчас судно арестовано, следует из заявления МИД России.

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Так, уточняется, что арест был осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Это связано с предыдущей деятельностью «Академика Иоффе». Сообщается, что изъяты судовые документы.

«Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании», — говорится в тексте сообщения дипмиссии.

«Академик Иоффе», построенный в 1988 году, относится к классу научно-исследовательского судна (НИС) и находится в собственности государства, плавая под флагом России. Известно также, что НИС используется ФГБУН «Институт океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук» в научных целях. Ранее сообщалось, что в экспедициях на судне исследовались глубоководные проходы Антарктической донной воды в северо-восточной части Атлантического океана, а также водные массы на шельфе и континентальном склоне Карского моря. 26 октября завершился очередной рейс в северо-восточную часть Атлантического океана.

О судьбе экипажа не сообщается. В посольстве РФ лишь уточнили, что на борту находятся более 60 человек геологической экспедиции — 38 членов экипажа и 23 ученых. С ними российские дипломаты находятся на связи, уведомила представитель МИД России Мария Захарова.

В администрации порта Скаген в Дании со своей стороны заявляют, что судно стоит на якоре возле порта. В обстоятельствах случившегося также разбирается Минобрнауки.

Причиной задержания стал иск канадской компании One Ocean Expeditions Ltd, заявили в диппредставительстве. Источник «Газеты.Ru» в РАН отметил, что арест научного судна был ожидаем и связан с прошлой практикой использования такого типа кораблей для путешествий иностранных туристов. Впоследствии иск турфирмы был удовлетворен.

«Когда-то «Иоффе» и «Вавилов» работали как туристические теплоходы. Был заключен договор с турфимой, которая была то ли посредником, то ли организатором туристических поездок. Когда наши законодатели вдруг озаботились работой научных судов на туристов, то запретили использовать суда как туристические лайнеры. Контракт был разорван, фирма, начавшая продавать билеты, понесла убытки. Иск, насколько я помню, касался «Вавилова». Но поскольку у собственника несколько судов, решение распространяется на всех них», — добавил источник.

Также РЕН ТВ удалось выяснить другие подробности. Порядка десяти лет назад судно сдавалось в аренду One Ocean Expedition Ltd, которая занималась проведением туристических экспедиций. Несколько лет назад фирма обанкротилась, и «Академик Иоффе» был передан в распоряжение Минобрнауки.

Ведомство тогда прервало контракт на сдачу судна в аренду, но к тому моменту билеты на планируемые круизы были уже распроданы. Как следствие, туры не проводились, также не была произведена оплата фрахтователю за топливо и стоянку.

Эту информацию подтвердил заместитель директора Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН Вячеслав Кременецкий, добавивший, что ситуация связана с 2019 годом, когда Россия расторгла контракт на фрахт о чартерном использовании судна канадской туристической фирме.

Он также подчеркнул, что после этого «Академик Иоффе» обычно не заходил в иностранные порты для заправки из-за опаски разбирательств.

«Думаю, сейчас будут договариваться, потому что судно зашло по какой-то необходимости, хотя обычно избегали заходить в национальные порты с тех пор. Возможно, подключат какие-то каналы, чтобы решить вопрос, или просто выплатят неустойку», — приводит его слова РЕН ТВ.