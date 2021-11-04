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Разъяренные турки надели американскому военному пакет на голову: видео

Ювелина Бернст
58 минут назад

Недовольные присутствием Вооруженных сил США жители Стамбула напали на американского моряка, сообщают «Известия».

Разъяренные турки надели американскому военному пакет на голову: видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во время нахождения в порту Стамбула штабного корабля американских ВМС «Маунт Уитни». Толпа турок окружили одетого в гражданское военного и надели ему на голову пакет. Американцу пришлось спасаться бегством.

Жители Турции требуют прибивших в страну американских военных покинуть страну, называя их агрессорами.

1 ноября флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Их целью назвали обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

В мире,Видео,НАТО,газета "Известия",
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