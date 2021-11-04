Разъяренные турки надели американскому военному пакет на голову: видео

Недовольные присутствием Вооруженных сил США жители Стамбула напали на американского моряка, сообщают «Известия».
Инцидент произошел во время нахождения в порту Стамбула штабного корабля американских ВМС «Маунт Уитни». Толпа турок окружили одетого в гражданское военного и надели ему на голову пакет. Американцу пришлось спасаться бегством.
Жители Турции требуют прибивших в страну американских военных покинуть страну, называя их агрессорами.
1 ноября флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Их целью назвали обеспечение безопасности и стабильности в регионе.