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Граждане Турции одели моряку США пакет на голову

Русская Планета
1 час назад

В Турции одному из американских военных одели пакет на голову в знак протеста против прибытия контингента в Стамбул. В руках возмущенных турок оказался моряк с корабля Mount Whitney.

Инцидент попал на видео. На него обратило внимание издание «Известия».

Жители Турции призвали американцев покинуть страну, но те не прислушались к просьбам. Тогда несколько мужчин окружили одного из военных и одели ему пакет.

Ранее сообщалось, что корабль Военно-морских сил США Mount Whitney зашел в Черное море через пролив Босфор. За его действиями следят силы Черноморского флота.

В мире,Видео,газета "Известия",
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