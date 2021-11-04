В Турции одному из американских военных одели пакет на голову в знак протеста против прибытия контингента в Стамбул. В руках возмущенных турок оказался моряк с корабля Mount Whitney.

Инцидент попал на видео. На него обратило внимание издание «Известия».

Жители Турции призвали американцев покинуть страну, но те не прислушались к просьбам. Тогда несколько мужчин окружили одного из военных и одели ему пакет.