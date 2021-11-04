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Детеныши бенгальского тигра родились в никарагуанском зоопарке. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Три белых бенгальских тигренка, которые появились на свет в Национальном зоопарке Никарагуа 1 ноября, были показаны публике в четверг.

На кадрах Ruptly видно, как новорожденные детеныши - две самки и один самец - проводят время со своей матерью по кличке Алиме в вольере.

По словам главного врача Национального зоопарка Никарагуа Эдуардо Сакасы, малыши, как и их мать, чувствуют себя хорошо.

"Рождение этих тигрят очень важно для зоопарка Никарагуа, потому что только в нескольких странах мира данный вид тигра [бенгальский тигр] размножается. Стоит понимать, что на сегодняшний день существует не более 400 особей бенгальского тигра в дикой природе", - добавил Сакаса.

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