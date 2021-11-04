Детеныши бенгальского тигра родились в никарагуанском зоопарке. Видео

"Рождение этих тигрят очень важно для зоопарка Никарагуа, потому что только в нескольких странах мира данный вид тигра [бенгальский тигр] размножается. Стоит понимать, что на сегодняшний день существует не более 400 особей бенгальского тигра в дикой природе", - добавил Сакаса.