Председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) вирусолог Джорджо Палу считает, что к распространению коронавируса нового типа мог привести "инцидент в лаборатории Уханя". Об этом он сказал в интервью тележурналисту Бруно Веспе, который включил его мнение в свою новую книгу. Автор поделился ее выдержками в четверг в газете Corriere della Sera.

"Сигнал тревоги [об опасности распространения вируса] от китайцев поступил с опозданием, это известно. Китай никогда до конца не прояснял причины появления вируса. Лично я думаю, что речь идет об инциденте в лаборатории Уханя", - приводит Веспа слова специалиста.

Как напоминает Палу, такие случаи "случались и раньше в других китайских лаборатория с вирусами и бактериями, как и в США и других странах".

Ранее международное научное сообщество по большей части исключало версию лабораторного происхождения коронавируса нового типа.

Зафиксированное в конце 2019 года в китайском Ухане заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, распространилось в большинстве стран мира и было признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире за время пандемии зарегистрировано почти 250 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от коронавирусной инфекции более 5 млн человек. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Значительное увеличение числа случаев заражения отмечается в последние недели в России. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия далека от завершения, в том числе из-за неравного доступа к инструментам борьбы с ней.