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На Землю обрушилась мощнейшая за пять лет магнитная буря

Майк Габриелян
1 час назад

На Земле внезапно началась мощная магнитная буря. Нестабильное магнитное поле планеты будет сохраняться несколько суток. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН.

«На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет», - заявили ученые.

По их словам, индекс геомагнитной активности медленно снижался в последние дни, но после полуночи «скачком увеличился до уровня 7 - при максимальном значении 9». Это соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале.

Причиной новой магнитной бури ученые называют солнечную вспышку уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшую два дня назад.

За последние четыре года на Земле зарегистрировано лишь четыре бури аналогичного уровня. Они наблюдались 12 мая 2021 года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017-го.

Магнитная буря должна завершиться не позднее 15 часов по Москве. Однако, по прогнозу, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще 2-3 суток. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

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