Российское судно «Академик Иоффе» арестовано в Дании

В Дании арестовано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе». На корабле изъяты судовые документы. Об инциденте сообщает посольство РФ в Королевстве Дания.

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Инцидент произошел 1 ноября. При бункеровке на рейде порта Скаген датские власти задержали российский научный корабль, принадлежащий Институту океанологии РАН.

«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», - сообщили дипломаты.

Судно плавает под флагом Российской Федерации, находится в собственности государства, используется Институтом океанологии им. П.П.Ширшова в научных целях.

Российское посольство уже получило и передало в МИД РФ копии судебных решений, на основании которых арестовали судно.

Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании.