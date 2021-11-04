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Нардеп Украины показал Зеленскому средний палец: видео

Ювелина Бернст
46 минут назад

Народный депутат Украины Гео Лерос во время выступления с парламентской трибуны на заседании Верховной Рады показал главе государства Владимиру Зеленскому средний палец, пишет Vesti.ua.

Инцидент произошел во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны. Лерос назвал Зеленского предателем, заявил, что не боится его и подытожил свои слова жестом.

Депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, в свою очередь, во время выступления Зеленского устроили демарш, сообщает РИА «Новости». Парламентарии подняли плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским», «Зекатастрофа. Дай Украине кислород», «Зе, почему слил операцию вагнеровцев?».

4 ноября парламент Украины по предложению главы государства назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны.

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