Жители Германии раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина

Жители Германии отреагировали на высказывание президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой конференции по климату в Глазго, сообщает РИА Новости со ссылкой на Der Spiegel.

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Читатели издания высказались об этом.

«Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла», — написал gsGjkk.

По его словам, Путин и Си спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу их самолеты.

«Упреки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а великим, "непогрешимым" США с ФРГ. Это от нас исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа — со времен начала индустриальной эры», — считает читатель издания под ником Sir Drakon.

Thermodynamisscher Toast пишет, что Германия в среднем производит на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов, чем Китай — в расчете на одного китайца.

«Ого! Нужно срочно отправить Грету [Тунберг] протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине», — высказался Ich Esse Robbenfleisch.