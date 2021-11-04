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Жители Германии раскритиковали упреки Байдена в адрес Путина

Елена Прошина
28 минут назад

Жители Германии отреагировали на высказывание президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой конференции по климату в Глазго, сообщает РИА Новости со ссылкой на Der Spiegel.

Жители Германии раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина
Фото: ReutersReuters

Читатели издания высказались об этом.

«Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла», — написал gsGjkk.

По его словам, Путин и Си спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу их самолеты.

«Упреки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а великим, "непогрешимым" США с ФРГ. Это от нас исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа — со времен начала индустриальной эры», — считает читатель издания под ником Sir Drakon.

Thermodynamisscher Toast пишет, что Германия в среднем производит на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов, чем Китай — в расчете на одного китайца.

«Ого! Нужно срочно отправить Грету [Тунберг] протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине», — высказался Ich Esse Robbenfleisch.

Напомним, глава Белого дома сообщил, что причиной разочарования итогами саммита «большой двадцатки» в сфере климата стала позиция Москвы и Пекина. По словам Байдена, Россия и Китай «не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата». Также американский президент выразил критику в отношении Владимира Путина по вопросу его работы по климатическим изменениям.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,Spiegel,
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