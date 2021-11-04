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На Украине признали провал в борьбе с русским языком

Елена Прошина
47 минут назад

На Украине почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый «украинский русский», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Тараса Креминя.

В Киеве признали провал в борьбе с русским языком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В эфире интернет-радио «Голос ФМ» он сообщил, что русскоязычное население является «русифицированными украинцами».

«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», — сказал омбудсмен.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов устроил перепалку с задавшим вопрос по-русски журналистом. В ходе брифинга Данилов заявил, что не понял вопроса, заданного журналистом на русском языке.

По его словам, он «напрягается», если слышит русскую речь. Сотрудник СМИ отметил, что секретарь СНБО — уроженец Луганска и должен понимать русский.

На Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно национального языка в большинстве сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу.

В мире,Алексей Данилов,РИА Новости,
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