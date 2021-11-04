На Украине заявили об острой необходимости войны

Экс-депутат Украины Анна Герман считает, что властям страны жизненно необходима война, чтобы спастись от всех проблем, которые она сама и создала, заявила политик в эфире телеканала « НАШ ».

«Украинской власти нужна война как воздух. Война сейчас — это единственное, что может спасти украинскую власть, иначе она задохнется от тех проблем, которые власть натворила», — считает бывший народный депутат.

По ее словам, бывший глава государства Владимир Зеленский использовал поездку на климатический саммит ООН, чтобы лишний раз отметить нагнетание ситуации. Герман считает, что если бы Киев хотел мира на Донбассе, то советником министра обороны назначили бы миротворческого человека, а не лидера наиболее радикальной группировки на Украине — Дмитрия Яроша. Как подчеркивает политик, данный шаг указывает на то, что Украине нужен не мир, а война.