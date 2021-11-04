«Нож в спину»: Украина заявила о потере доверия к Германии

Решение о поддержке российского проекта «Северный поток — 2» уходящим правительством Германии стало шоком для украинских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

В интервью RND он заявил, что заключение Министерства экономики Германии, что сертификация трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, «шокировало» Киев.

«Сам "Северный поток - 2" остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», — сообщил дипломат.

Он также отметил, что немецкие власти не проконсультировались с Украиной в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Киевом и Брюсселем. Из-за этого «Нафтогаз» потребовал допуска к участию в сертификации «Северного потока - 2», для того чтобы доказать, что газопровод «никогда не должен вводиться в эксплуатацию».

Мельник считает, что из-за запуска трубопровода Украина может потерять до трех миллиардов евро в год или около девяти процентов расходной части бюджета, что может разрушить экономику страны.