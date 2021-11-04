В НАТО отказались считать Россию угрозой странам Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался считать, что Россия может представлять угрозу для стран Балтии. Об это он заявил Эстонскому телевидению, передает ТАСС .

При этом он отметил, что Россия все же вызывает определенное беспокойство и требует пристального внимания.

По словам генсека НАТО, альянс наблюдает растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. «На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море», — сказал Столтенберг, добавив, что альянс усилил готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо.