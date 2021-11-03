В Британии рассказали, как Зеленский загнал Байдена в угол

«Зеленскому удалось загнать Байдена в угол. Украинский лидер воспользовался шансом во время приема в художественной галерее Глазго, организованного принцем Чарльзом после завершения первого дня саммита», — говорится в материале.

Также издание отметило, что во время беседы Зеленский и Байден обсудили ситуацию в Донбассе. Причиной разговора стали появляющиеся в последнее время в интернете видеоролики, на которых российские военные поезда и автоколонны перевозят танки и ракеты к украинской границе.