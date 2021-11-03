В Британии рассказали, как Зеленский загнал Байдена в угол

Президент Украины Владимир Зеленский «загнал в угол» президента США Джо Байдена на глобальном климатическом саммите COP26 в Глазго. Лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе, сообщает Daily Mail.
«Зеленскому удалось загнать Байдена в угол. Украинский лидер воспользовался шансом во время приема в художественной галерее Глазго, организованного принцем Чарльзом после завершения первого дня саммита», — говорится в материале.
Согласно данным Daily Mail, встреча двух лидеров не была указана в публичном расписании Байдена.
Также издание отметило, что во время беседы Зеленский и Байден обсудили ситуацию в Донбассе. Причиной разговора стали появляющиеся в последнее время в интернете видеоролики, на которых российские военные поезда и автоколонны перевозят танки и ракеты к украинской границе.
«Я был свидетелем их беседы на приеме вчера вечером. Президент Байден подтвердил нашу давнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — рассказал Daily Mail высокопоставленный чиновник администрации лидера Америки.
Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что США следит за наращиванием российских войск вблизи украинской границы. Подобные действия со стороны России происходили и раньше, но в конфликт не переходили.