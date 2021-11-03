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Страховка от газового кризиса: Молдавия изменит законодательство

Вероника Полынина
22 минуты назад

В Молдавии изменят законодательство, чтобы обеспечить энергобезопасность страны. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Страховка от газового кризиса: Молдавия изменит законодательство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, поправки должны регламентировать обязательство иметь запасы газа на случай энергетического кризиса.

«Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени», - цитирует Гаврилицу РИА «Новости».

22 октября правительство Молдавии ввело режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса сроком на 30 дней. В октябре «Газпром» поставил в Молдавию на треть меньше необходимых объемов газа на фоне продолжающихся переговоров об условиях нового контракта на поставку газа. В октябре Молдавия закупала газ по рыночной цене в 790 долларов за тысячу кубометров и надеялась договориться о цене в 200-300 долларов за тысячу кубометров.

Молдавия задолжала "Газпрому" на пять лет вперед

29 октября власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Ранее молдавская сторона не признавала задолженность перед «Газпромом». По новому контракту цена на газ в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.

В мире,Газпром,РИА Новости,
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