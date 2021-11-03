Страховка от газового кризиса: Молдавия изменит законодательство

В Молдавии изменят законодательство, чтобы обеспечить энергобезопасность страны. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

В частности, поправки должны регламентировать обязательство иметь запасы газа на случай энергетического кризиса.

«Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени», - цитирует Гаврилицу РИА «Новости».

22 октября правительство Молдавии ввело режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса сроком на 30 дней. В октябре «Газпром» поставил в Молдавию на треть меньше необходимых объемов газа на фоне продолжающихся переговоров об условиях нового контракта на поставку газа. В октябре Молдавия закупала газ по рыночной цене в 790 долларов за тысячу кубометров и надеялась договориться о цене в 200-300 долларов за тысячу кубометров.