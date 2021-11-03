«Игра в кальмара»: трагедии, увечья и другие инциденты вокруг сериала

На праздновании Хэллоуина в стиле «Игры в кальмара» в Панаме были убиты восемь человек. В перестрелке участвовали враждующие наркогруппировки, которые делили территории. Об этом и других инцидентах, связанных с самым популярным сериалом Netflix, рассказывает «Газета.Ru».

Фото: Netflix/Кадр из видео/YouTube Netflix/Кадр из видео/YouTube

Восемь трупов на вечеринке в стиле «Игры в кальмара»

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На праздновании Хэллоуина по мотивам сериала «Игра в кальмара» в Панаме произошла перестрелка. Погибли восемь человек, семеро были ранены. Как пишет издание La Razon, трагедия произошла 29 октября в ночном клубе.

Прокурор Рафаэль Балойес рассказал, что в инциденте участвовали местные враждующие банды. Один из гостей выстрелил в людей из группировки «Лос-Галактикос», которые открыли ответный огонь. В помещении клуба были найдены пять тел, еще три обнаружили неподалеку — на свалке.

«Группировки не собираются прекращать преступное поведение, связанное с незаконным оборотом наркотиков и бандитизмом. Это повлечет за собой неприятные последствия», — говорится в источнике.

Отмечается, что за последний месяц в Панаме было совершено несколько подобных преступлений. Власти связывают такие убийства с соперничеством между бандами за контроль над местами распространения наркотиков.

Ожоги третьей степени от растопленного сахара

В Австралии 14-летний Эйден Хигги пытался повторить сцену из «Игры в кальмара» и попал в больницу с ожогами. Издание Daily Mail со ссылкой на мать пострадавшего сообщает, что парень хотел приготовить сахарные соты, из которых герои сериала вырезали фигурки. Подросток нашел видео с рецептом в TikTok и попытался растопить сахар в микроволновке. При этом он использовал пластиковый стаканчик, который также расплавился. В итоге раскаленный сахарный сироп попал на кожу и привел к ожогам третьей степени. По словам его матери, в больнице сказали, что это не первый такой случай.

Избиения детей в Бельгии

Представители муниципальной школы в бельгийском городе Эркелин сообщили в Facebook, что на переменах дети устраивают игры из сериала. Одна из них — «Тише едешь — дальше будешь», в которой игроки должны замирать, когда ведущий к ним поворачивается. В «Игре в кальмара» проигравшего расстреливали, а в бельгийской школе — избивали.

«Уважаемые родители. Вы наверняка слышали о сериале «Игра в кальмара». В нем персонажей заставляют соревноваться в детских играх, а проигравших — убивают. Шоу запрещено к просмотру лицам младше 18 лет из-за сцен насилия», — говорится в сообщении.

Руководство школы предупредило родителей о том, что применяющие насилие дети будут наказаны. Они также посоветовали опекунам ограничить детям просмотр сериала.

Жестокие игры в школах Великобритании

Британцы забили тревогу из-за того, что сериал якобы вызвал в начальных школах волну насилия. В издании LAD Bible сообщается, что учителя обратили внимание на игры школьников в стиле «Игры в кальмара» и забили тревогу.

«Мы заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии игр из этого сериала на детской площадке, что, в свою очередь, вызывает конфликты», — говорится в заявлении одной из школ.

По словам учителей, многие дети предлагали им «сыграть в кальмара». Один из жителей Лондона написал в соцсетях, что руководство школы «пригрозило последствиями», если дети будут участвовать в играх с избиениями. Глава другой британской школы назвал неприемлемыми игры, в которых дети делают вид, что расстреливают друг друга и применяют к проигравшим физическое и психологическое насилие.

Мошенничество создателей криптовалюты по «Игре в кальмара»

1 ноября стало известно, что стоимость криптовалюты под названием «Squid» («Кальмар»), созданной по мотивам «Игры в кальмара», за сутки упала до нуля. Оказалось, что ее создатели обналичили всю сумму капитализации валюты. Как отмечает CNN, подобная схема в мире криптовалют называется «выдергивание ковра». Создатели валюты в таких случаях просто берут все инвестированные в их проект средства и обналичивают полную сумму, тем самым забрасывая инициативу. До того как проект прекратил существование общая сумма капитализации «кальмаров» превышала $2 млн.

Стресс владельца телефона, указанного на визитке в сериале

В одной из сцен «Игры в кальмара» показали визитку с реальным номером телефона. Контакт организатор игры вручал людям, испытывающим финансовые трудности и готовым сыграть в игру на выживание. После выхода шоу жителю Кореи с идентичным номером начали поступать звонки и сообщения от зрителей.

«Стресс от непрекращающихся звонков сводит меня с ума», — цитирует корейца Korea Times.

В итоге Netflix пришлось изменить номер телефона в кадре.

Иск к Netflix от корейского интернет-провайдера

Корейский провайдер SK Broadband подал в суд на Netflix за перегруженный трафик, вызванный популярностью «Игры в кальмара». Согласно изданию The Korea Herald, трафик провайдера подскочил до 1,2 Тбит/с. По мнению истца, Netflix обязан возместить расходы, связанные с обслуживанием сети.

Расовая дискриминация актера-филиппинца в Южной Корее

Филиппинский актер Кристиан Лагахит, сыгравший в сериале игрока №256, пожаловался на оскорбительное отношение со стороны пожилой кореянки. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «Asian Boss». Когда Лагахит ехал в автобусе, женщина сначала долго смотрела на него, а затем бросила ему в лицо капусту. Очки актера упали и разбились от удара.