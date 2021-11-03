Умер исполнитель хита «Казачок» Жоржи Данн

Исполнитель хита «Казачок», французский певец Жоржи Данн умер в Мадриде на 82-м году жизни, сообщила газета El Pais.
Данн скончался в больнице, где ему должны были провести плановую операцию на бедре.
Жоржи Данн родился в Париже в 1940 году и получил классическое музыкальное образование в Парижской консерватории. В 1964 году он впервые приехал в Испанию на песенный конкурс. С тех пор его поездки в эту страну стали постоянными, пока спустя годы он не поселился в Испании навсегда.
В Испании Данна называли «королем летней песни» - его композиции становились хитами в летний период.
Среди популярных песен артиста - Casatshock, Moscu, La barbacoa, El Bimbo, El africano, El chiringuito и др.