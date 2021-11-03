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Умер исполнитель хита «Казачок» Жоржи Данн

Вероника Полынина
58 минут назад

Исполнитель хита «Казачок», французский певец Жоржи Данн умер в Мадриде на 82-м году жизни, сообщила газета El Pais.

Данн скончался в больнице, где ему должны были провести плановую операцию на бедре.

Жоржи Данн родился в Париже в 1940 году и получил классическое музыкальное образование в Парижской консерватории. В 1964 году он впервые приехал в Испанию на песенный конкурс. С тех пор его поездки в эту страну стали постоянными, пока спустя годы он не поселился в Испании навсегда.

Умер актер из «Бригады»

В Испании Данна называли «королем летней песни» - его композиции становились хитами в летний период.

Среди популярных песен артиста - Casatshock, Moscu, La barbacoa, El Bimbo, El africano, El chiringuito и др.

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