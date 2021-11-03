Умер исполнитель хита «Казачок» Жоржи Данн

Жоржи Данн родился в Париже в 1940 году и получил классическое музыкальное образование в Парижской консерватории. В 1964 году он впервые приехал в Испанию на песенный конкурс. С тех пор его поездки в эту страну стали постоянными, пока спустя годы он не поселился в Испании навсегда.