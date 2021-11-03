На Украине переименуют города из-за русскоязычного характера названия

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь рассказал о поступающих жалобах от сограждан на названия городов и населенных пунктов, которые, по их мнению, носят русскоязычный характер, сообщает РИА Новости. Он начал решать с местными властями вопрос об их переименовании, ориентируясь на стандарты украинского правописания.

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«Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания», - заявил Креминя.

Он пояснил, что речь идет о таких городах как Южноукраинск и Первомайск, а также множестве других населенных пунктов. Кроме того Креминя отметил, что подписал несколько десятков обращений руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием и стандартами украинского языка.