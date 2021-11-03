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На Украине переименуют ряд городов из-за русскоязычного характера названия

Lenta.ru
26 минут назад

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь рассказал о поступающих жалобах от сограждан на названия городов и населенных пунктов, которые, по их мнению, носят русскоязычный характер, сообщает РИА Новости. Он начал решать с местными властями вопрос об их переименовании, ориентируясь на стандарты украинского правописания.

На Украине переименуют города из-за русскоязычного характера названия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания», - заявил Креминя.

Он пояснил, что речь идет о таких городах как Южноукраинск и Первомайск, а также множестве других населенных пунктов. Кроме того Креминя отметил, что подписал несколько десятков обращений руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием и стандартами украинского языка.

Удар по русскому языку: Украина ввела новое требование

Ранее в Волынской области Украины депутаты городского совета Владимира-Волынского выступили за переименование города во Владимир, чтобы «избавиться от наследия Российской империи». По словам депутата Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, теперь решение местного совета должен утвердить парламент — соответствующее ходатайство уже готовится.

В мире,Тарас Креминь,РИА Новости,
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