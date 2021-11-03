Президент Грузии отказалась миловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. В телеобращении к гражданам она подчеркнула, что политик не является политзаключённым.

Фото: zourabichvilisalome/facebook.com zourabichvilisalome/facebook.com

Бывший президент [Саакашвили] не соответствует критериям ни политического заключённого, ни невинной жертвы, — сказала она.

По её словам, он приехал в страну добровольно и попал на территорию государства нелегально. Она уверена, что он вернулся для дестабилизации обстановки в Грузии. В связи с этим она пообещала, что больше не вернётся к обсуждению этого вопроса.

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о задержании сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.