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Президент Грузии отказалась миловать Саакашвили

News.ru
32 минуты назад

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. В телеобращении к гражданам она подчеркнула, что политик не является политзаключённым.

Президент Грузии отказалась миловать Саакашвили
Фото: zourabichvilisalome/facebook.comzourabichvilisalome/facebook.com

Бывший президент [Саакашвили] не соответствует критериям ни политического заключённого, ни невинной жертвы, — сказала она.

По её словам, он приехал в страну добровольно и попал на территорию государства нелегально. Она уверена, что он вернулся для дестабилизации обстановки в Грузии. В связи с этим она пообещала, что больше не вернётся к обсуждению этого вопроса.

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о задержании сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее бывшему грузинскому лидеру потребовалась помощь реаниматологов, так как один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили добавил, что происшедшее подтверждает заключение консилиума о вхождении в фазу голодовки, опасную резким ухудшением состояния. Он также в очередной раз потребовал перевода экс-президента в многопрофильную клинику.

В мире,Саломе Зурабишвили,Михаил Саакашвили,
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