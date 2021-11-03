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Координаторы «Бессмертного полка» собрались в Белграде

Вероника Полынина
40 минут назад

В Белграде стартовал международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья. В нем принимают участие около 100 человек из более чем 40 стран мира.

Координаторы «Бессмертного полка» собрались в Белграде
Фото: «Бессмертный полк»«Бессмертный полк»

На открытии форума по видеоконференцсвязи выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Он выразил надежду, что «Память победителей» станет отличной площадкой для обмена опытом, который поможет сохранить историческую правду и популяризировать вечные ценности, не зависящие от времени и страны проживания.

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«Пока есть такие энтузиасты, как вы, попытки переписать историю обречены на провал», - отметил Примаков.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» России, депутат Госдумы Елена Цунаева, в свою очередь, напомнила, что шествие задумывалось с целью сохранения памяти о ветеранах - победителях нацизма и как напоминание современным политикам об уроках истории.

«Бессмертный полк – это движение не по указкам начальников и чиновников, а то, которое идет из народа – «снизу» и от души. И поэтому оно, наверное, самое сильное в плане сохранения памяти, наших традиций и величайших ценностей», - сказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Также в открытии форума приняли участие глава МВД Сербии Александр Вулин и директор «Русского Дома» в Белграде Евгений Баранов. Они напомнили о единстве судеб советских и сербских солдат в годы Второй мировой войны, о важности изучения и сохранения истории и необходимости консолидации сил соотечественников, чтобы не дать ее переписать.

В течение двух дней работы форума участников ждут лекции по истории, тематические сессии по работе со СМИ и социальными сетями и площадка по обмену опытом, где представители разных стран смогут рассказать о собственных проектах сохранения памяти о героях Второй мировой войны.

Форум проводится «Бессмертным полком» России при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Федерального агентства по делам молодежи. Партнером мероприятия выступает Россотрудничество.

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