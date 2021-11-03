Координаторы «Бессмертного полка» собрались в Белграде

В Белграде стартовал международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья. В нем принимают участие около 100 человек из более чем 40 стран мира.

Фото: «Бессмертный полк» «Бессмертный полк»

На открытии форума по видеоконференцсвязи выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Он выразил надежду, что «Память победителей» станет отличной площадкой для обмена опытом, который поможет сохранить историческую правду и популяризировать вечные ценности, не зависящие от времени и страны проживания.

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«Пока есть такие энтузиасты, как вы, попытки переписать историю обречены на провал», - отметил Примаков.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» России, депутат Госдумы Елена Цунаева, в свою очередь, напомнила, что шествие задумывалось с целью сохранения памяти о ветеранах - победителях нацизма и как напоминание современным политикам об уроках истории.

«Бессмертный полк – это движение не по указкам начальников и чиновников, а то, которое идет из народа – «снизу» и от души. И поэтому оно, наверное, самое сильное в плане сохранения памяти, наших традиций и величайших ценностей», - сказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Также в открытии форума приняли участие глава МВД Сербии Александр Вулин и директор «Русского Дома» в Белграде Евгений Баранов. Они напомнили о единстве судеб советских и сербских солдат в годы Второй мировой войны, о важности изучения и сохранения истории и необходимости консолидации сил соотечественников, чтобы не дать ее переписать.

В течение двух дней работы форума участников ждут лекции по истории, тематические сессии по работе со СМИ и социальными сетями и площадка по обмену опытом, где представители разных стран смогут рассказать о собственных проектах сохранения памяти о героях Второй мировой войны.