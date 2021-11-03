В Пентагоне заявили о формировании нового триполярного мира

"Мы находимся в 76-м году мира между великими державами. И мы вступаем в период, по моему личному мнению, потенциально повышенной нестабильности и риска. И мы (США - прим. ТАСС), Россия, Китай, а также все остальные, все союзники и партнеры [Вашингтона], должны быть очень, очень осторожны <...> в плане того, как действуем друг с другом в перспективе", - предупредил глава КНШ.