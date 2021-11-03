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Кулеба нашел оправдание опозданию Зеленского в Глазго

Алиса Селезнёва
1 час назад

Организаторы были предупреждены об опоздании президента Украины на сессию климатической конференции, посвященную «метановой инициативе». А Россия попыталась дискредитировать Киев из-за этого инцидента, заявил в своем аккаунте в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба нашел оправдание опозданию Зеленского в Глазго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кулебы, плавающий график украинского лидера, связанный с большим количеством встреч на конференции СOP26 в Глазго, не позволил ему выйти на сцену, когда модератор мероприятия, действующий спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, объявил его выступление.

Глава МИД пояснил, что Владимир Зеленский в этот момент проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, переговоры были «очень предметными и долгосрочными».

Однако, как подчеркнул Кулеба, российские СМИ решили преподнести «нормальный организационный момент» так, чтобы опорочить Украину.

«Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки», - призвал он.

Ранее в ходе пресс-конференции в Глазго президент США Джо Байден раскритиковал глав Китая и России за то, что они «пропустили» саммит G20 в Риме, который прошел в минувшие выходные и также был посвящен, в том числе и проблеме глобального потепления.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что климатические действия России «носят последовательный характер» и «не имеют цели быть приуроченными к какому-то мероприятию».

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Джон Керри,Дмитрий Песков,МИД,
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