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В Белоруссии начнут выпускать собственную вакцину от COVID-19

Lenta.ru
26 минут назад

Производством новой белорусской вакциной от COVID-19 займется предприятие биологической промышленности «БелВитунифарм». Указ о реализации нового проекта подписал президент Александр Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

В Белоруссии начнут выпускать собственную вакцину от COVID-19
Фото: ReutersReuters

Правительство посчитало, что предприятие благодаря инфраструктуре и специалистам стало наиболее перспективной площадкой для опытно-промышленного производства вакцины. В Витебской области также появится необходимый для этого завод. В будущем, как отмечается, биотехнологический кластер будут развивать в данном направлении.

Кроме того, ученые уже подготовили серию прототипного варианта препарата. Новая разработка ведется организациями при Министерстве здравоохранения и Национальной академии наук (НАН). Указ президента также освобождает предприятие от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Ранее белорусский лидер заявил, что страна должна завершить создание надежной отечественной вакцины, которая поможет ускорить темпы борьбы с пандемией. Лукашенко отметил, что привитые люди легче переносят болезнь. По этой причине он сам хочет «уколоться», но только белорусской вакциной.

По предположениям главы Минздрава, белорусских граждан будут прививать отечественной вакциной в первой половине 2023 года. О ее создании было объявлено еще в начале мая. В тот момент Лукашенко уточнял, что впоследствии страна сможет иметь от экспорта своей вакцины сотни миллионов долларов.

В мире,Александр Лукашенко,Минздрав РФ,РАН,
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