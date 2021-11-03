Слова Байдена о «горящей тундре» оказались пророческими

Слова президента США Джо Байдена про «горящую тундру» оказались пророческими — в Магаданской области загорелись леса. Видео полыхающих в мороз деревьев и травы опубликовали в Telegram-канале «Пул N3».

Фото: ТАСС ТАСС

Пожар начался с возгорания сухой травы, а сейчас его площадь уже составляет порядка 360 гектаров. При этом ситуация осложняется сильным ветром, который раздувает огонь и переносит искры. Из-за 20-градусных морозов водоемы уже замерзли, а проехать туда невозможно из-за болота.

«Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров. Эта ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом», — отметили в «Авиалесохране».

Напомним, что ранее в ходе пресс-конференции в Глазго Байден раскритиковал глав Китая и России за то, что они «пропустили» саммит G20 в Риме, который прошел в минувшие выходные. По мнению президента США, КНР претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких важных мероприятиях.