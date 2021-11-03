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Кандидат в президенты Ливии захотел сотрудничать с Россией

Мария Иванова
38 минут назад

Кандидат в президенты Ливии Фатхи Башага заявил, что в случае победы на выборах он будет стремиться к конструктивному сотрудничеству с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидат в президенты Ливии захотел сотрудничать с Россией
Фото: ReutersReuters

Башага, экс-глава МВД Ливии в правительстве национального согласия (ПНС), отметил, что Москва сыграла позитивную роль во время четырехсторонней встречи по Ливии в январе 2020 года и Берлинской конференции.

«Мы призываем РФ продолжать этот подход и работать с международным сообществом в поддержку проведения президентских и парламентских выборов», - заявил он.

Ливия долгое время жила в условиях двоевластия: в стране действовало правительство национального согласия, признанное ООН и поддерживаемое Турцией, и восточное правительство, которое поддерживает полевой командир Халифа Хафтар (считается, что ему отдает предпочтение Россия). С апреля 2019 года его армия атаковала ливийскую столицу, но в конце мая 2021-го силы ПНС начали одерживать над ним верх.

21 сентября ливийский парламент выразил вотум недоверия ПНС, сейчас в стране действует переходное правительство. Выборы в Ливии должны состояться 24 декабря.

В сентябре стало известно, что Хафтар на три месяца отошел от управления силами восточного правительство. Это позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

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