Кандидат в президенты Ливии захотел сотрудничать с Россией

Кандидат в президенты Ливии Фатхи Башага заявил, что в случае победы на выборах он будет стремиться к конструктивному сотрудничеству с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Башага, экс-глава МВД Ливии в правительстве национального согласия (ПНС), отметил, что Москва сыграла позитивную роль во время четырехсторонней встречи по Ливии в январе 2020 года и Берлинской конференции.
«Мы призываем РФ продолжать этот подход и работать с международным сообществом в поддержку проведения президентских и парламентских выборов», - заявил он.
Ливия долгое время жила в условиях двоевластия: в стране действовало правительство национального согласия, признанное ООН и поддерживаемое Турцией, и восточное правительство, которое поддерживает полевой командир Халифа Хафтар (считается, что ему отдает предпочтение Россия). С апреля 2019 года его армия атаковала ливийскую столицу, но в конце мая 2021-го силы ПНС начали одерживать над ним верх.
21 сентября ливийский парламент выразил вотум недоверия ПНС, сейчас в стране действует переходное правительство. Выборы в Ливии должны состояться 24 декабря.
В сентябре стало известно, что Хафтар на три месяца отошел от управления силами восточного правительство. Это позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.