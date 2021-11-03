Обзор иноСМИ: критика Байдена в адрес РФ и кризис на Украине

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Фото: ТАСС ТАСС

«У него тундра горит»: Байден отругал Россию на саммите по климату

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Президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай, руководство которых не посетило саммит ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, рассказала The New York Times. В то же время глава США обратил внимание на активность американского руководства.

Байден заявил, что «для Китая было большой ошибкой не явиться на конференцию»: из-за этого, по его мнению страна потеряла возможность «влиять на людей по всему миру и здесь, в COP». «Столь же резкие слова прозвучали и в адрес президента России Владимира Путина. «Его тундра горит. Буквально горит его тундра. И он хранит молчание», - процитировала газета американского президента. Издание отметило, что Путин отправил участникам саммита видеообращение, а председатель КНР Си Цзиньпин - приветственное письмо.

«Украину ждет капец»: власти молятся, но это не спасет

Украина оказалась на пороге крупного энергетического кризиса – ситуация с газом и углем катастрофическая, а в случае реализации худшего сценария украинцев ждут веерные отключения электроэнергии, рассказал «Апостроф». Эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш заявил, что страну «ожидает капец»: по его мнению, Украина оказалась на грани энергетической катастрофы из-за разгильдяйства властей.

Он добавил, что надеяться на поставки из РФ не стоит: «России Украина и близко не нужна, они подписали контракты с Китаем, и все объемы отправляют в Поднебесную, где прирост потребления растет от семи до 15 процентов в год». По его словам, украинские власти сейчас «молятся богу, чтобы зима была не очень холодная», хотя «должны уже сидеть в Белоруссии и договариваться о поставках».

«Алжир имитирует Россию в газовой войне».

Французская газета Le Journal du dimanche заявила, что Алжир «имитирует Россию в газовой войне». Так издание отреагировало на новости об остановке газопровода Магриб-Европа.

Как отмечает газета, так правительство Алжира наказывает своего марокканского соседа и «ставит европейцев в неловкое положение». Открытый в 1996 году алжирский газопровод ежегодно поставляет десять миллиардов кубометров природного газа в Испанию и Португалию через Марокко. Остановке его работы предшествовали взаимные уколы во время видеоконференции ООН: глава МИД Алжира заявил о поддержке его страной права на самоопределение народа Западной Сахары, а представитель Марокко в ответ заявил о таком же праве народа Кабилии внутри Алжира.

«Закупка С-400 - суверенное дело»: в Турции ответили на претензии США

Российские ракетные системы С-400 необходимы Турции для защиты суверенитета, заявил глава турецкой Партии Националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. Как сообщает Daily Sabah, политик подчеркнул, что Анкара не позволить США давить на нее.

На заседании парламентской группы Бахчели рассказал, что администрация Джо Байдена «явно не питает добрых чувств к Турции» из-за позиции страны по ряду вопросов, включая закупку С-400 у России. Политик заявил, что Турция заботится о права человека гораздо лучше, чем США и отсоветовал Штатам «неосмотрительно» пытаться повлиять на Турцию в вопросе С-400.

Шотландия пообещала Джонсону борьбу за независимость

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в интервью Der Spiegel заявила, что Шотландия не отказывается от планов по обретению независимости, несмотря на противостояние британского премьера Бориса Джонсона. Также она подчеркнула, что независимая Шотландия могла бы гораздо успешнее бороться с изменением климата.