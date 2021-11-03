Елизавета ll не послушалась врачей и вновь села за руль

Английская королева Елизавета II впервые после госпитализации появилась на публике. И не просто появилась, а эффектно выехала за рулём Jaguar X-Type Estate. Её Величество не послушалась врачей, настоятельно рекомендовавших ей воздержаться от вождения.

Фото: Car.ru Car.ru

Ещё месяц назад королева Елизавета II передвигалась с тростью, и из-за плохого самочувствия отказалась от езды верхом и любимых алкогольных коктейлей. Спустя две недели она обследовалась в частной клинике короля Эдуарда VII в Лондоне. Её Величество осталась под присмотром медиков на ночь, и только утром следующего дня появилась в Виндзорском замке.