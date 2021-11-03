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«Не послушалась врачей»: королева Елизавета ll вновь села за руль

Car.ru
51 минуту назад

Английская королева Елизавета II впервые после госпитализации появилась на публике. И не просто появилась, а эффектно выехала за рулём Jaguar X-Type Estate. Её Величество не послушалась врачей, настоятельно рекомендовавших ей воздержаться от вождения.

Елизавета ll не послушалась врачей и вновь села за руль
Фото: Car.ruCar.ru

Ещё месяц назад королева Елизавета II передвигалась с тростью, и из-за плохого самочувствия отказалась от езды верхом и любимых алкогольных коктейлей. Спустя две недели она обследовалась в частной клинике короля Эдуарда VII в Лондоне. Её Величество осталась под присмотром медиков на ночь, и только утром следующего дня появилась в Виндзорском замке.

Медики настоятельно рекомендовали королеве Елизавете II отдохнуть пару недель и не утруждать себя занятиями, требующими повышенной энергоотдачи и концентрации, как, например, вождение автомобиля. Но монарх отнеслась к просьбам избирательно, и как только самочувствие улучшилось, решила порадовать себя поездкой за рулём любимого Jaguar X-Type Estate.

В мире,Елизавета II,
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