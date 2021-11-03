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Антиваксеры устроили митинг в Киеве

Елена Прошина
1 час назад

Противники вакцинации от COVID-19 на Украине собрались у стен Верховной рады. Люди вышли на улицу, несмотря на плохую погоду, сообщают «Известия».

Антиваксеры устроили митинг в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама акция протеста против принудительной вакцинации начнется позже, но ее участники уже выступают с заявлениями и призывают приехать антипрививочников со всей страны. По словам собравшихся, непривитых украинцев лишают зарплаты.

«Нас оставили без заработной платы, и это нарушение! То есть сейчас идет дискриминация по медицинским показателям. Этого быть не должно!», — пожаловалась одна из участниц шествия.

Митинг против вакцинации от коронавируса планируют провести также во Львове. Митинг должен пройти на площади Рынок возле ратуши, в которой находится Львовский городской совет.

За прошедшие сутки на Украине, по данным Минздрава Украины, было выявлено более 23 тысяч случаев заболевания COVID-19.

При этом, как утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, суточный показатель смертности от коронавируса в стране приближается к отметке в 1000 человек.

В мире,Алексей Данилов,Верховная Рада,газета "Известия",
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