Антиваксеры устроили митинг в Киеве

Противники вакцинации от COVID-19 на Украине собрались у стен Верховной рады. Люди вышли на улицу, несмотря на плохую погоду, сообщают «Известия».

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Сама акция протеста против принудительной вакцинации начнется позже, но ее участники уже выступают с заявлениями и призывают приехать антипрививочников со всей страны. По словам собравшихся, непривитых украинцев лишают зарплаты.

«Нас оставили без заработной платы, и это нарушение! То есть сейчас идет дискриминация по медицинским показателям. Этого быть не должно!», — пожаловалась одна из участниц шествия.

Митинг против вакцинации от коронавируса планируют провести также во Львове. Митинг должен пройти на площади Рынок возле ратуши, в которой находится Львовский городской совет.

За прошедшие сутки на Украине, по данным Минздрава Украины, было выявлено более 23 тысяч случаев заболевания COVID-19.