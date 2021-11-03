В Киеве заговорили о «тихой зраде» со стороны Запада

Портал «Страна» рассказал о «тихой зраде» (предательстве) Украины, которая «намечается со стороны западных партнеров». Так издание отреагировало на статью The New York Times, авторы которой заявили о поисках «точек соприкосновения» Москвой и Вашингтоном.

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С момента вступления Джо Байдена в должность президента Штаты ввели новые санкции против России, продолжили вооружать и обучать украинских военных и пригрозили РФ кибератаками. Москва отвечала на это симметрично, а посольство США в Москве в итоге практически прекратило выдачу виз.

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Однако отношения стран не испорчены окончательно - Белый дом и Кремль «все еще разговаривают», подчеркивает NYT.

Июньская встреча на высшем уровне Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве положила начало серии двусторонних контактов, включая три поездки в Москву высокопоставленных должностных лиц администрации США и переговоры чиновников на нейтральной территории в Финляндии.

NYT заявила, что сейчас между Москвой и Вашингтоном идет серьезный разговор о контроле над вооружениями, «самый глубокий за последние годы». Главный советник Белого дома по киберпространству и новым технологиям Энн Нойбергер провела серию онлайн-встреч с кремлевскими коллегами.

По словам источника NYT в американском правительстве, теперь США ждут, приведет ли информация об атаковавших Америку хакерах, переданная Нойбергер России, к арестам. Это позволит проверить серьезность намерений Москвы, пообещавшей сотрудничество в борьбе с киберпреступлениями, подчеркивает газета.

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что в Вашингтоне «очень четко понимают намерения господина Путина и Кремля», но считают, что страны могут работать вместе над такими вопросами, как контроль над вооружениями. Он отметил, что Россию и США тесно связывают многие глобальные проблемы - к примеру, ядерная сделка с Ираном и отношения с Северной Кореей.

По версии NYT, умеренный подход Байдена заслужил одобрение во внешнеполитическом истеблишменте России: там считают, что Америка вновь готова к заключению сделок.

Для Белого дома переговоры - это способ попытаться предотвратить геополитические сюрпризы, которые могут подорвать планы Байдена (в том числе по противостоянию с Китаем). Для Кремля, как отмечает NYT, эти контакты - способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить внутренний имидж президента России как гаранта стабильности.

По данным источника «Страны» в дипломатических кругах США, Россия и Штаты ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. По словам собеседника издания, президенты планируют обсудить контроль над вооружениями, кибербезопасность, Украину, Афганистан и Центральную Азию, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что сам факт переговоров Москвы и Вашингтона опасен для Киева.