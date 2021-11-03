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Байден обвинил Путина в игнорировании проблем с климатом

Алиса Селезнёва
1 час назад

Президент США Джо Байден заявил, что от российского лидера Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать для решения проблем с климатом. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден обвинил Путина в игнорировании проблем с климатом
Фото: ReutersReuters

На пресс-конференции в Глазго Байден раскритиковал Китай и Россию за то, что они «не явились» на саммит лидеров стран G20, прошедший в Риме. По мнению президента США, КНР претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких важных мероприятиях.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», - подчеркнул Байден.

Саммит лидеров G20 прошел в Риме 30-31 октября. Впервые в истории он проходил в Италии. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи. Очно на саммит приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Смертельные» волны жары: Климатолог предупредил об опасных изменениях климата

В этом году из-за аномальной жары в Якутии было обнаружено 111 пожаров, огнем было охвачено около 1,5 млн га лесов. Местные жители заявляли, что ведут настоящую войну с огнем, окапывая населенные пункты, и республика буквально «задыхалась» от дыма.
В мире,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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