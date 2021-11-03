Украинский  генерал пригрозил России «кровавой баней»

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил устроить «кровавую баню», если Россия начнет наступление, и призвал украинцев готовиться к объявлению военного положения. Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».

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По словам Романенко, сославшегося на американские издания, Россия последние несколько недель якобы стягивает войска к украинской границе.

«В целом новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения. (…) Но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его в Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», - подчеркнул генерал-лейтенант запаса.

Ранее статьи о перемещении российских танков к украинским границам появились на страницах Politico и The Washington Post. По информации изданий, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021», а в качестве доказательств приведены спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня в Смоленской области.