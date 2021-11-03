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В Амстердаме для строительства всех домов обяжут использовать дерево

Lenta.ru
44 минуты назад

Все новые дома в столице Нидерландов с 2025 года будут частично состоять из дерева. Муниципальные власти Амстердама подписали соглашение Green Deal Timber Construction, которое обяжет застройщиков использовать не менее 20 процентов древесины или других экологически чистых материалов для возведения зданий, пишет Dezeen.

В Амстердаме все дома обяжут строить из дерева
Фото: Cris Toala Olivares / ReutersCris Toala Olivares / Reuters

Городская администрация рассчитывает, что таким образом получится снизить зависимость от вредных для планеты стали и бетона — при производстве этих материалов выделяется большой объем углекислого газа. К тому же древесина способна улавливать и удерживать в себе выбросы парниковых газов. Помимо дерева в строительстве предложили применять другие биоразлагаемые компоненты — коноплю и пробку.

Аналитики из Амстердамского института перспективных городских решений прогнозируют, что такой шаг поможет сократить ежегодные выбросы в столице на 220 тонн и в перспективе позволит Нидерландам достичь углеродной нейтральности — полностью компенсировать эмиссии парниковых газов к 2050 году.

В сентябре архитекторы спрогнозировали новые тенденции в строительстве небоскребов. По мнению экспертов, при возведении высоток станут реже использовать стекло и чаще — дерево, камень и терракоту. Специалисты объяснили стремление к природным материалам возросшей на фоне пандемии потребностью в естественной вентиляции и открывающихся окнах.

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