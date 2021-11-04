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ВОЗ выразила обеспокоенность темпами распространения COVID-19 в Европе

ТАССиещё 5
49 минут назад

Темпы распространения COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил в четверг директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге, который транслировался в Facebook.

ВОЗ обеспокоили темпы распространения COVID в Европе
Фото: ReutersReuters

"Текущие темпы передачи инфекции в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность. Число случаев COVID-19 снова приближается к рекордному уровню - более распространенный вариант дельта продолжает доминировать при передаче в Европе и Центральной Азии", - отметил он.

Клюге подчеркнул, что каждая страна Европейского региона ВОЗ сталкивается или уже столкнулась "с реальной угрозой возрождения COVID-19".

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По его словам, на прошлой неделе, когда было зарегистрировано почти 1,8 млн новых случаев заболевания и 24 тыс. новых летальных случаев, в Европе и Центральной Азии наблюдался рост соответственно на 6% и 12% по сравнению с предыдущей неделей. За последние четыре недели в Европе число новых случаев COVID-19 увеличилось более чем на 55%.

На прошлой неделе на Европейский регион пришлось 59% всех случаев COVID-19 во всем мире и 48% зарегистрированных летальных исходов. В целом в Европейском регионе зарегистрировано больше случаев (78 млн), чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, западной части Тихого океана и Африке вместе взятых.

"Мы снова в эпицентре", - подчеркнул Клюге.

В мире,Ханс Клюге,ВОЗ,
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