Зеленскому предрекли судьбу Януковича

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По мнению политика, Зеленский, как и Янукович, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — отметил Мураев.

Политик добавил, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. «Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», — заявил он.

Мураев считает, что ситуация в стране обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны соседями.